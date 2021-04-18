Sabah yazarı Uluç: Dünyada içkinin bittiği günü düşünmek çok korkunç

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Dünyada içkinin bittiği günü düşünmek çok korkunç" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Yaşlandıkça şu 10 şeyin farkına vardım. 1. Kendi kendime konuşuyorum. Çünkü bazen uzman tavsiyesine ihtiyacım oluyor. 2. Bazen gözlerimi faltaşı gibi açıyorum. 3. Öfke kontrolüne ihtiyacım yok. İnsanların biraz sağduyulu davranmasına ve bu kadar aptal olmayı bırakmasına ihtiyacım var. 4. İnsani becerilerim gayet iyi. Aptallıklara karşı hoşgörülü olmaya biraz çalışmalıyım sadece.. 5. Kendime söylediğim en büyük yalan, "Bunu not etmeme gerek yok. Nasılsa çok kolay hatırlarım." 6. Çocukken öğleden sonra uykusunun ceza olduğunu düşünürdüm. Şimdi, küçük bir ödül gibi. 7. Dünyada içkinin bittiği günü düşünmek çok korkunç. 8. Koli bandı bir aptalı düzeltemez ama sesini boğabilir. 9. Kendimizi 10 dakika kurutucuya koysak harika olmaz mıydı?. İçine koyduklarımız kırışıksız ve üç boy daha küçük çıkmıyor mu? 10. Şanslı olmak bir odaya girince, neden orada olduğumu hatırlamak anlamına gelir." ifadesini kullandı.