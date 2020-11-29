Sabah yazarı Uluç: Bu devirde adam öldür mesele yok ama bir kadına, bir hayvana en ufacık zarar verirsen, sosyal medya jürisi seni linç ediyor ya!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Bu devirde adam öldür mesele yok ama bir kadına, bir hayvana en ufacık zarar verirsen, sosyal medya jürisi seni linç ediyor ya!" görüşünü savundu.

YouTuber Enes Batur'un trafik kazasında ağaca çarpmasına ilişkin olarak Uluç, "İnternet fenomeniymiş, ne demekse artık.. Ama sosyal medyada tanınan delikanlıyı, yazılı medya daha da ünlü yapmak için çırpınıyor.. Adam hem de bizim evin az ilerisinde, Tepecik Yolu'nda bir ağaca çarpmış.. Bu devirde adam öldür mesele yok.. Ama bir kadına, bir hayvana en ufacık zarar verirsen, sosyal medya jürisi seni savunma, söz hakkı tanımadan linç ediyor ya!.. Sonunda sıra ağaca da geldi." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Her yıl orman yangınlarında milyonla ağacı, içinde yaşayan yaban hayvanları ile kül olan ülkemizde, bir ağaca çarptığı için, Fenomen'e yazılı medyada da saldırmayan kalmadı. Çünkü sosyal medyaya bakıp yazmak sana da tık kazandırıyor, seni de daha ünlü yapıyor." ifadesini kullandı.