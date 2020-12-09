Sabah yazarı Uluç, Bakan Koca’nın kendisini aradığını yazdı: Beni arıyor ama ulaşamıyormuş, dönmedim, Sağlık Bakanı eleştiri yazan herkesi arıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal UIuç, grip aşısı yazısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını yazdı. Uluç, "İki gün sonra Yasemin aradı.. Sağlık Bakanı beni arıyor ama ulaşamıyormuş. Numarasını verdi. Dönmedim. Sağlık Bakanı eleştiri yazan herkesi arıyor. Onlar da oturup yazıyorlar." görüşünü savundu.

Uluç, "Senelerdir her kasım ayında yaptırdığım grip aşımı bu yıl yaptıramadım.Sebep..

Sağlık Bakanı açıkladı. Grip aşısı bu yıl eczanelere dağıtılmamış. Aşıyı devlet üstlenmiş. Nokta.. Peki ben aşıya nerden ve nasıl ulaşacağım? Yoksa devletin gelip kapımı çalmasını mı bekleyeceğim, orası belli değil. Yazdım.. İki gün sonra Yasemin aradı.. Sağlık Bakanı beni arıyor ama ulaşamıyormuş. Numarasını verdi. Dönmedim. Sağlık Bakanı eleştiri yazan herkesi arıyor. Onlar da oturup yazıyorlar.. 'Bakan beni aradı. Bakın neler dedi?' Ben o tür gazeteci değilim bir. İkincisi, yazıyı devlet bana aşı ulaştırsın diye yazmadım." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "O yazı 'Ben, gazeteci Hıncal Uluç bile aşıyı nasıl yaptıracağını bilmiyorsa, Şemdinli köyündeki vatandaş nasıl bilecek' sorusu için yazıldı. Hemen her gün ekranlarda konuşan ve gazetelere haber olan Bakan, bir konuşmasında da "Grip ve bu yıl korona yüzünden çok önem kazanan zatürre aşısına nasıl ulaşılacağını" açıklamalıydı. Açıkladı mı?. Bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Bana da zahmet edilip bir mail atılmadı. Sayın Bakanın bana değil, halka anlatması lazım.. Bu bir.

Bana bir diyeceği varsa, emir versin, birisi de zahmet etsin, ne diyecekse maille yollasınlar ki, ben de köşemde okurlarıma açıklayayım." ifadesini kullandı.