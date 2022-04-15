Sabah yazarı Uluç: Alan razı, veren razı sistemi ile olan, bu ulusun vergilerine, çöpe atılan vergilerine oluyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" organizasyonundaki eksiklikleri eleştirdi. Uluç, "Alan razı, veren razı sistemi ile olan, bu ulusun vergilerine, çöpe atılan vergilerine oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Ben Cumhurbaşkanı olsam, bu ülkeyi tüm dünyada temsil eden Makam'ın adı verilen bu yarış hakkında Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırır ve derdim ki?. 'İçlerinde seyre değen, adı büyük bir tek dünya starı olmayan üçüncü sınıf bisikletçilerden oluşan takımları, hiçbir turistik ve tanıtım değeri olmayan etaplar ve çekimlerle yayınlamak için bu ülke vergi vereninin milyonlarını, hem de çoğu dolar olarak harcamanın karşılığında Türkiye ne kazanmıştır, araştırın!..' Bu araştırma mutlak ama mutlak yapılmalı.. Geçen seneki Türkiye Turu bir skandaldı. Bu defaki ondan da beter oldu.. Gazeteler yazmıyor.. Niye yazsın ki bu ayıbı?" ifadesini kullandı.

Uluç şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Turu'nun bir PR (Halkla İlişkiler) ekibi var mı?. Belli başlı gazeteleri dolaşmış ve turu anlatmış, "Bu bir ulusal görevdir" demişler mi? Bu ülkenin en büyük gazeteleri, adı bilinmedik bir basket takımına dörtte bir sayfa ayırırken, Türkiye Turu'na sadece tek sütun yer veriyorsa, Bisikletçiler bir yerde bir şeyi yanlış ve eksik yapıyor ya da "Aman gazeteci gelmesin, yazmasın da bu rezillik kamuoyuna yansımasın" diyor ve ilgisizlikten mutlu oluyorlar.. Haklılar.. Spor müdürleri, futbol dışı sporlarla bir milim ilgilenseler, bu eleştiri iç sayfada bir köşede değil, birinci sayfadan anons edilerek, spor sayfasının manşetinde çıkardı. Alan razı, veren razı sistemi ile olan, bu ulusun vergilerine, çöpe atılan vergilerine oluyor. Bu kafa ile devam edilecekse, 58'inci Türkiye Turu, yapılmamalı!.Yapılacaksa, etapları Cumhurbaşkanı adına bir yetkili başkanlığında Spor, Kültür / Turizm, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yer aldığı bir ortak kurul belirlemeli. Muhakkak, özellikle Fransa Turu TV yayınlarını düzenleyen ekipten bir yabancı uzmanın da tüm dünyada izlenen Eurosport yayınlarına eklenecek görüntülü ve yazılı bilgiler konusunda danışmanlığı sağlanmalı.."