Sabah yazarı Tuna: Bürokrasi, Başkan Erdoğan'ın temposuna ayak uyduracak, uydurmayanın da gözünün yaşına bakılmayacak

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Bürokrasi, Başkan Erdoğan'ın temposuna ayak uyduracak, uydurmayanın da gözünün yaşına bakılmayacak" görüşünü savundu.

Tuna yazısında, "Muhalif güruh, iktidarın tarımı ihmal ettiğini, zamlarla bunalttığı çiftçilerin tarlayı bıraktığını, bu yüzden de ürün olmadığını iddia ediyor. İmdi soralım: Çiftçilerimiz mazot, elektrik ve doğalgaz zamlarından dolayı tarlalarını gerçekten de yüzüstü mü bıraktı? Dilek Güngör arkadaşımız dünkü yazısında şöyle demiş: "Madem, çiftçi tarladan çekiliyor, o zaman tarım ihracatı nasıl rekor kırıyor kardeşim?.." Haksız mı? Veriler ortada. Geçen yıla nazaran tarım ihracatındaki artış yüzde 30 civarında. Mazota, elektriğe, otoyola yapılan zamlar, ürünlerdeki fahiş artışı izaha yetmez. Zam oranları arasındaki fark kıyas kabul etmez. Mesela, salatalığın yüzde 400 zamlanması nedir? Dilek Güngör söz konusu yazısında, "büyükbaşların" ürünleri çiftçiden ucuza kapatıp yurtdışına ihraç ederek dolarları cebe attığından söz ediyor. Diyor ki: "Haa, atsınlar atmasına da... Kardeşim, sonra iç piyasaya da ihracat fiyatından ürünü dayatmaya kalktıklarında olmuyor..." ifadesini kullandı.

Tuna şunları kaydetti:

"Evet, olmuyor! Ne ki bu ihracatçının insafına bırakılamaz. İktidarın görevi de burada başlıyor. Bunun için de bürokrasi, Başkan Erdoğan'ın temposuna ayak uyduracak. Ayak uydurmayanın da gözünün yaşına bakılmayacak."