Sabah yazarı: Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, “İETT otobüslerinin her gün bir vukuata imza attığı, metroların arızalandığı, zamla ve lafla günün geçiştirildiği İstanbul'un toplu ulaşım düzeni için devletin müdahalesinden başka bir çıkış var mı?" yorumunu yaptı.

Bababoğlu yazısında, "Konuyu bilenlere soruyorum. Hepsi de megakentin toplu ulaşım araç gereçlerinin ve planlama düzeninin devasa bir enkaza dönüşmek üzere olduğunu söylüyor. Eminim, eninde sonunda devlet devreye girecek. Ama geç kalınmamalı! Bana "Yanılıyorsun!" diyeceklere de önce dünyaya bakmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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