Sabah yazarı: Enflasyondaki artıştan dolayı TL'nin değer kaybetmesi normal; döviz kurunun doğasında var

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, 2 haftadır yükselişini sürdüren dolar/TL'ye ilişkin "Enflasyondaki belirgin artıştan dolayı zaten TL'nin değer kaybetmesi normal. Döviz kurunun doğasında bu var" dedi. Gür, Türkiye'nin cari açığının geçtiğimiz yıl 7,5 milyar dolar, bu yıl ise aynı dönemde 18,1 milyar dolar olduğunu ifade ederek cari açığın önünün alınması için kurdaki bu hareketin zorunlu olduğunu savundu.

Gür, kur korumalı mevduatın (KKM) doları frenlemekte başarılı olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Ancak, tek bir enstrümandan tüm gedikleri kapatmasını beklemek gerçekçi olmaz. Negatif reel faizin TL cinsinden tasarrufları erittiği bir ortamda TL'ye olan güveni arttırmak için daha bütüncül bir politika yaklaşımına ihtiyaç var. Ancak, küresel koşulların bu kadar bozuk olduğu, seçimlere ise yaklaşık bir yıl kaldığı bir dönemde geniş kapsamlı ve kararlı bir politika ajandasını uygulamaya sokmak ne ekonomik ne de siyasi açıdan kolay değil.

O yüzden ekonomi yönetiminin önümüzdeki bir yıllık süreçte gerek enflasyonla mücadele gerekse TL varlıklara ilgiyi arttırmaya dönük olarak alternatif finansal enstrümanlara ve mikro düzenlemelere başvurmaya devam etmesi daha kuvvetli bir ihtimal gibi duruyor."

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