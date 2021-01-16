Sabah yazarı: Siyasi Partiler Yasası değişikliğiyle daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi tartışılıyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklikle dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin zorlaştırılması gibi seçeneklerin tartışıldığını yazdı. Övür, en dikkati çeken hazırlığın ise parti genel başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirilmesi olduğunu kaydetti.

Söz konusu Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişikliğin CHP için muhalefetin gündeminde olduğunu söyleyen Övür, “Onlara göre bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirmek imkânsız. Ama eğer yeni yasa önümüzdeki aylarda Meclis'e gelir ve yasallaşırsa CHP'de de değişim umudu doğar. Çünkü o tarihten sonra CHP'deki delege sistemi devreden çıkacağı için bir milyonu aşan üyelerle genel başkan seçimi, taşları yerinden oynatır” öngörüsünde bulundu.

Bu gündemin sebebinin de, “CHP yönetimi ile tabanı arasında ortak bir siyasi yaklaşımın olmaması”na bağlayan Övür, “Bu gerçekten hareket eden eski Baykalcıları ve sosyal demokratları yeni yasa hazırlığı bir hayli heyecanlandırmış durumda” dedi.

"Muharrem İnce bile geri döner ve..."

Övür, ismini paylaşmayan bir CHP’linin, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu görüşlerine yer verdi:

"Gördüğüm kadarıyla İnce, partisinin kurulmasını mart sonrasına bıraktı. Eğer Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik bir an önce hayata geçerse İnce bile geri döner ve CHP'deki genel başkanlık yarışına katılır."

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