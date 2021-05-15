Sabah yazarı : Şimdilerde Babacan’ın Erdoğan'la göründüğü günlerde bile esasen ona karşı blok oluşturup Gül'le yürüttüğünü ifşa ettiği muhalif oyundaki rolüyle başı dertte

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a ilişkin olarak kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Şimdilerde... Tayyip Erdoğan'la göründüğü günlerde bile esasen ona karşı blok oluşturup Abdullah Gül'le yürüttüğünü ifşa ettiği muhalif oyundaki rolüyle başı dertte” dedi.

"Babacan... Algı ve gerçekler" başlıklı yazısında, “Renk vermese de çok sıkıntılı” diyen Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

“Günü geldi... Siyasetteki jokerli dönemi bitti. Yolları ayırdı. Milletin kantarında ağırlığını ölçtürmeye talip oldu. Haliyle konuşması gerekti. Konuştukça, görüntüsü ile gerçekleri arasındaki fark belirginleşti. Siyasi bilinçaltı, kendine bile itiraf etmekte zorlandığı sorunlu ilişkileri dışa vurdu Şimdilerde... Tayyip Erdoğan'la göründüğü günlerde bile esasen ona karşı blok oluşturup Abdullah Gül'le yürüttüğünü ifşa ettiği muhalif oyundaki rolüyle başı dertte.

Renk vermese de çok sıkıntılı. Niçin? Çünkü organik iletişim politikası geliştiremedi. Siyasette Abdullah Gül'ün, ekonomi yönetiminde ise nitelikli muhafazakar bürokratların birikimini kullandı. Medya ile ilişkilerde 10 yılı aşkın süre ona destek veren Basın Müşaviri Halit Ertuğrul vardı. Ertuğrul da 2015'ten itibaren Babacan'ın çizgisindeki değişimi görerek ve imkanı nispetinde uyararak yanından ayrıldı. Zira Erdoğan'ın liderliğine alternatif bir siyasi faaliyetin kıyısında, köşesinde olmak istemedi. Oysa hakiki manada sahiplenmediği iletişim danışmanı ona, dışarıda olup bitene dair doğru sinyaller veriyor, mesajlarına ince ayar yaptırıyor, mesafeli sosyal ilişkilerinde imaj açığını kapatıyor, Erdoğan'la bağının kopmaması gerektiğini söylüyordu. Kaldı ki kişilik yapısı, güvensizlik üzerine kurulan Ali Babacan'la, kimse Halit kadar uzun süre çalışamadı. Babacan'ın, AK Parti'nin karşısında konuşlanmasına gönlü razı olmadı.

Özetle... Babacan efsanesi, olgudan çok algıya dayanıyordu. Milletin derdine deva olma iddiası ile sahneye çıkan Babacan, kendi derdine düşen siyasetçi profili ile ne kadar da ibretlik duruyor değil mi?”

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