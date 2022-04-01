Sabah yazarı: Scooter şirketleri para kazanacak diye insanlar bu eziyeti çekmek ve hayatını riske atmak zorunda mı?

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Alanya'da bir restoran sahibinin, işletmesi önüne bağlanmış scooter'ları kestiğini belirterek, "Esnafın öfkesini anlıyorum ama haklıyken haksız duruma düşmüş. Firma kesilen scooter'ların parasını alır ve scooter'lar kaldırımlara gelişi güzel park edilmeye devam eder! Çünkü burası Türkiye!... Bu aletler otobüs duraklarına park edildiği için insanlar yolda beklemek zorunda kalıyor. Anneler bebek arabalarını kaldırımda yürütemiyor" diye yazdı.

Scooter şirketlerinden ücret alan belediyelerin ve devlet korumlarının yaşananlara göz yumduğunu kaydeden Tezel, "Scooter şirketleri para kazanacak diye insanlar bu eziyeti çekmek ve hayatını riske atmak zorunda mı? Hani yasa çıkmıştı? Scooter'lar belirli yerlere park edilecekti! Kaldırımlarda kullanılmayacaktı! Yasa var, uygulayan yok!" ifadelerini kullandı.

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