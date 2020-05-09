Sabah yazarı Salih Tuna'dan Akşener-Kılıçdaroğlu 'kurgu'su: Meral Hanım hepsini aldık biliyorum, adı nedir; Fenasi...

Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak kurgusal bir metin kaleme aldı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel'in de ismine yer verdiği kurgusal bir dille kaleme aldığı yazıda Tuna'nın, "Fenasi Ahmet" söylemi dikkati çekti.

Salih Tuna yazısında şunları kaydetti:

Özel kalemi Meral Akşener'in telefonda olduğunu haber verince telefonu açtı.

"Kemal Bey bize emanet verdiğiniz 15 vekilden 1'ini almayı unutmuşsunuz galiba. Sizi de çok seven biri. Çok özlemiş. Onu da geri alsanız.. Şu an kendisi diğer telefonda..."

"Nasıl olur Meral Hanım, hepsini aldık biliyorum. Adı nedir?"

"Fenasi..."

Deyince panik içinde "Aman!" demeye kalmadı, Akşener tamamladı: "Ahmet... Fenasi Ahmet."

Derin bir nefes aldı, "Emin misiniz?" dedi, "Ahmet Fenasi olmasın?!"

Akşener, "Sorayım!" dedikten kısa bir süre sonra döndü: "İkisi de olur diyor!"

"Bizde ikisi de yok Meral Hanım, sizde var mı?

"Bizde de yok. Bi saniye tekrar sorayım tam olarak ne istiyormuş?"

Akşener kısa süre sonra gülerek döndü: "İBB'de askıda bir genel müdürlük de olur diyor... Ahaha ahaha çok iyi ya . Ay sinirlerim bozuldu ahaha..."

Genel başkanları elinde telefon, ifadesiz şekilde kalakalmıştı.

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