Sabah yazarı: Rockefeller'ı kalp yetmezliği öldürmedi, Reis'in presine dayanamadı adam!

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, dünyaca ünlü banker ve eski ABD Başkanlık danışmanlarından David Rockefeller'ın ölümü ile ilgili olarak "Kalp yetmezliği değil, Kasımpaşa Sendromu öldürdü.

Reis'in presine dayanamadı adam. Ortadoğu, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki tüm çabaları boşa çıktı çakalın" görüşünü dile getirdi.

Uluslararası alanda kurduğu ilişkiler ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri sebebiyle ismi birçok komplo teorisiyle birlikte anılan Rockefeller, dünya çapında ülkelerle ve devlet başkanlarıyla olan ilişkisi sebebiyle "İş büyükelçisi" olarak biliniyordu.

Ersin Ramoğlu'nun "Rockefeller’i Kasımpaşa Sendromu öldürdü" başlığıyla yayımlanan (28 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dünyanın en yaşlı zengini David Rockefeller'i kalp yetmezliği değil, Kasımpaşa Sendromu öldürdü.

Reis'in presine dayanamadı adam.

Ortadoğu, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki tüm çabaları boşa çıktı çakalın.

Bi türlü Erdoğan'ı aşamadı.

Sonunda öldü… Oysa Rockefeller tam kez 6 kalp, 3 böbrek ve 2 de ciğer nakli yaptırmıştı.

Güya 200 sene yaşayacak, dünyanın içine edecekti.

Ama Kasımpaşalı fırsat vermedi.

Halbuki Reis'i yok etmek için neler yapmadı… Bunlar Atatürk'ü de aşamamışlardı.

O da hesaplarını bozmuştu şu Haçlı çetesinin.

Atatürk ile Erdoğan'ın tarihsel benzerliği sadece bu değil.

Her iki liderin Fatih Sultan Mehmet ile de benzer tarafı çok.

Üç lider de Haçlı zihniyetinin Anadolu ve Ortadoğu üzerindeki hesaplarını bozmayı başarmıştır.

Avrupa bu üç liderden de nefret eder.

Erdoğan'a saldırmaları bundan.

Onu öldürmeye bile kalkıştılar… Geçmişte Atatürk'ü de, Fatih'i de öldürmek istemişti şerefsizler.

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Yabancı basın Erdoğan ve Atatürk arasındaki benzerlikleri yazıp çiziyor hep.

Bir üniversitede öğretim üyesi olan arkadaşım Reis için 'İkinci Atatürk' dedi.

Benzer tarafları çok çünkü… Erdoğan ile Atatürk'ü karşılaştırmam malum kafanın tepesini attıracak.

Ama olsun.

Fetullah Gülen isimli sapık "Haçlılar karınıza kızınıza ilişmezler!" demişti, hatırladınız mı?

Aksine 1204 yılında İstanbul'u işgal eden Haçlı ordusunun tecavüz etmediği kadın ve kız kalmamıştı.

Hatta Ayasofya'da görevli rahibelerin ırzına o kutsal yapının içinde geçmiş ve hepsini de öldürmüşlerdi.

Fransız bir fahişeyi ise Ayasofya'nın ortasında dans ettirmiştiler.

Siz şerefsiz FETÖ'ye bakın.

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