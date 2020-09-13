Sabah yazarı Övür: Türkiye'nin karşısında bir 'üst akıl' var, Erdoğan o aklınTürkiye ve bölge planlarına 'itiraz' ettiği için sürekli saldırıya uğruyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Türkiye'nin karşısında bir 'üst akıl' var ve Başkan Erdoğan o aklın Türkiye ve bölge planlarına 'itiraz' ettiği için sürekli saldırıya uğruyor." görüşünü savundu.

Övür, "Peki, muhalefet bunu görmüyor mu? Aslında görüyor ama görmek istemiyor. Çünkü son yıllarda sabahtan akşama kadar Türkiye'nin yaptıklarını kötüleyen bir muhalefet ve aydın aklı oluşturuldu. En iyimseri bile 'Akdeniz'de ne işimiz var, Libya'ya neden gittik? Türkiye beceremez, battı batıyor' ruh hali içinde." düşüncesini dile getirdi.

Övür, "İlginçtir, hepsi de giderek birbirine benziyor. CHP ile İP arasında, ya da SP ile Deva arasında gerçekte siyasi ve ekonomik bir söylem farkı da yok. Bu tesadüf olabilir mi? Emperyalizm dün sağcıları solculara, solcuları sağcılara düşman ederek istediği darbeleri yaptırdı. Şimdi aynı şeyi partileri birbirine düşürerek yapmak istiyor. Bu oyuna o partileri yönetenler gelse de o partilere gönül veren milyonlar gelmez ve gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın