Sabah yazarı Övür: "Tansu Çiller geri dönüyor" denildiğinde bırakın sokağı, eski Doğru Yol camiasında bile kıpırtı yok

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Tansu Çiller geri dönüyor' denildiğinde bırakın sokağı, eski Doğru Yol camiasında bile kıpırtı yok." düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Günlerdir yazılıyor, eski başbakanlardan Tansu Çiller siyasete dönüyor. Parti hazırlıklarına bile başlamış.Yola, DYP'yle mi yoksa Büyük Türkiye Partisi'yle mi devam edecek henüz belli değil. Belli olan tek şey, Çiller'in hevesli olduğu, parti kurma işini de eski milletvekili, eski TURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin'in yürüttüğü. Ancak, 'Tansu Çiller geri dönüyor' denildiğinde bırakın sokağı, eski Doğru Yol camiasında bile kıpırtı yok. Koalisyonlarla ilgili söyledikleri, başkanlık sistemine yaklaşımı doğru bulunsa da 'Geçti onun devri' diyenlerin sayısı bir hayli çok. Benzer bir yaklaşım AK Parti çevresinde de görülüyor. Kısaca, Çiller ismi siyaset kulislerinde heyecan yaratmış değil ama birilerini kaygılandırdığı çok açık. En başta da "merkez partisi" olacağım diye yola çıkıp yalpalayan İP yönetimini..." ifadesini kullandı.