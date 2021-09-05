Sabah yazarı Övür: Siyasi tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar 'siyasi yalan' söylenmedi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Siyasi tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar 'siyasi yalan' söylenmedi. Son 7-8 yılda Türkiye içeriden ve dışarıdan tam bir yalan bombardımanına tabi tutuldu." görüşünü savundu.

Övür yazısında, "Bırakın Batı medyasını veya FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerini, iktidarı sandıkta yenemeyen mevcut muhalefet partileri bile yalan yarışında onlardan geri kalmadı.Ana muhalefetinden yeni yetme partisine kadar siyasette "yalana" başvurmayan kalmadı. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, uzun zamandır ülkede tam bir yalan terörü estiriliyor. Hakkını teslim edelim, bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline kimse su dökemez. Bu kervana Akşener de katıldı, ama onun kadar mahir değil." ifadesini kullandı.