Sabah yazarı Övür: Mesele marketlerin kâr hırsı değil arkadaş; bu seçim eksenli bir algı operasyonu

Sabah yazarı Mahmut Övür, fiyat artışlarının devam ettiğini belirterek, “Anlaşılan başka tedbirler almak, bunu da Market ve Hal Yasası'nı çıkartarak güçlendirmek gerekiyor” dedi. “Ne marketlerin aşırı fiyatlarının ne de CHP destekçisi Sözcü gibi gazetelerin fiyat artışlarını manşete taşıyıp, ‘Bir salatalık 3.5 TL’ demelerinin kâr hırsıyla veya pahalılık karşısında ‘duyarlı’ gazetecilikle bir ilgisi yok” diyen Övür, “Bu seçim eksenli bir algı operasyonu” görüşünü savundu.

“İşin medya boyutu bir yana, burada ekonominin doğal akışına ters davranan marketler veya toptancılar asıl oyuncu ve onlara daha dikkatle bakmak gerekiyor” ifadelerini kullanan Övür sözlerinin devamında şu görüşlerini aktardı:

“İstanbul sermayesi denilen ithal ikameci burjuvazinin geçmişte seçilmiş iktidarlara, bugün de AK Parti iktidarına nasıl baktıkları biliniyor. Gezicilere bile kucak açan bir burjuva sınıfı var. Şimdi bunların yanında içlerine almadıkları ama yanlarında tuttukları bir grup ‘endişeli muhafazakâr’ işadamını da görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yatlarda buluşan o muhafazakâr işadamlarının sahibi olduğu market zincirleri de bu süreçte ciddi rol oynuyor. Onlar fiyatları yükselttikçe umudunu ekonomik krizlere bağlayan muhalefet partileri de sevinç çığlığı atıyor.”

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