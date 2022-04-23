Sabah yazarı Övür: Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'linin "rant çetesi" diye suçladığı kişilerle ilgili neden sustuğunu merak ediyorum

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Zimmet ve irtikap" suçu soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Serdar Aksoy’un CHP’li isimleri suçladığı iddialarını gündeme getirdiği bugünkü yazısında, “Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'linin 'rant çetesi' diye suçladığı kişilerle ilgili neden sustuğunu merak ediyorum” diye yazdı.

Sabah yazarı bugünkü köşesine İzmir’in CHP’nin yönetim anlayışını ortaya koymak açısından rol model bir şehir olduğunu belirterek, görevden alınan eski menemen belediye başkanı Aksoy’un iddialarını taşıdı. Aksoy’un iki ismin kendisini tehdit ettiğini, bunlardan birinin Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan olduğunu ileri sürdüğü iddialarını hatırlatan Övür, şu açıklamaları alıntıladı:

"Kanaltürk'ü de Cemaat'e sattı, bugün Demirtaş'a sahip çıkıyor olabilir. İzmir'de çok güçlendi, bir nevi derebeyi gibi güçlü. Ben de onun için Menemen'de bir çıbanbaşıydım. Özkan ve hizbine karşı en başından beri açık tavır aldım... Tunç Soyer'e yapılan saldırıların arkasında da o var. Çünkü kendisi aday olacak. Özkan ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yavaş yavaş Soyer'i itibarsızlaştırarak, sinsi biçimde parti içinde çalışıyorlar.”

Övür, “Eski Başkan Aksoy, buna ne cevap verir göreceğiz ama ben, yolsuzluklarla mücadele etmekle övünen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'linin "rant çetesi" diye suçladığı kişilerle ilgili neden sustuğunu merak ediyorum. Sahi haberi olmuş olabilir mi? Ben ihtimal vermiyorum, ya siz?” diye yazdı.

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