Sabah yazarı Övür: Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın, İmamoğlu ve medyasını durduramıyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu 6 partiyi, hatta HDP'yi bir arada tutmaya çalışıyor ama kendi partisindeki bir siyasi aktörü dizginleyemiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyorum. Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın, İmamoğlu ve medyasını durduramıyor. Son dönemde bu operasyona küresel güç merkezleri de katılınca işi daha da dizginleyemez oldu." görüşünü savundu.

Övür yazısında, "Kılıçdaroğlu'nun son bir hamleyle, 'Ben aday olayım, sen de gel CHP'nin başına geç' diyeceği söyleniyor. Bunu karşı İmamoğlu da boş durmuyor. O da öyle son bir oyuna hazırlanıyor ki Kılıçdaroğlu çaresiz kalabilir: 'Gel halka gidelim, halk kimi istiyorsa o aday olsun...' İki taraf da kılıçları çekmiş bekliyor. Sizce kim kazanır?" ifadesini kullandı.