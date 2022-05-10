Sabah yazarı Övür: İmamoğlu bir günde adeta linç edildi, Nagehan Alçı sadece bahane

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde eleştirilen fotoğrafına ilişkin olarak, "İmamoğlu bir günde adeta linç edildi, Nagehan Alçı sadece bahane" yorumunu yaptı.

Övür yazısında, "Ortada bir siyaset olmayınca, herkese gülücükler dağıtan, içi boş söylemlere sahip siyasi aktörlerin hayal kırıklığı yaratması kaçınılmaz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tam da bunu yaşıyor. Üç yıl önce bir siyasi mühendislikle çıktığı "kahramanın yolculuğu" bir başka siyasi yolculukla bitme noktasına geldi. Bir günde adeta linç edildi. Nagehan Alçı sadece bahane... Peki, o zaman en ilerici, en çağdaş sosyolojideki bu nefretin, bu linç kültürünün nedeni ne? Birinci neden, sürekli kaybetmeleri ve neden kaybettiklerini oturup düşünmemeleri... Bu onları inanılmaz öfkeli yapıyor. Aynı zamanda şu gerçeği de görüyorlar: Kahraman ilan ettikleri adamlar aslında aradıkları değil. Bu düşünce dipten gelen bir dalgaya dönüştüğü için de artık gerçeği saklayamıyorlar." görüşünü savundu.