Sabah yazarı Övür: Demirtaş sol parti kuruyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, üç seneyi aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sol bir parti kurma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Övür, "HDP içinde kırılma ihtimali yüksek bir değil birden fazla fay hattı var. Müthiş bir enerji birikmiş durumda. Bir yanda Kandil-Öcalan, Öcalan- Selahattin Demirtaş diğer yanda Irak Kürdistan Demokrat Parti (KDP) ile PKK gerilimi sürüyor. Öte yanda ise PKK'nın bir ABD aparatı olarak bölgede görev alması başlı başına derin bir tartışma konusu." düşüncesini dile getirdi.

Övür, "Bütün bunlar doğal olarak HDP içine de yansıyor. Ama sadece bunlar değil, HDP içinde bu gerilimlere paralel konuşulan iki gerilim alanı daha var. İlki toplumda hiçbir karşılığı olmayan Türk solu aktörlerinin milletvekili ve yönetici olmaları, ikincisi de yine bununla bağlantılı Edirne Cezaevi'nde mukim Selahattin Demirtaş'ın son dönemde sık sık siyasi mesajlar vermesi. Demirtaş'ın özellikle 'güçlendirilmiş parlamenter' sistem gibi Kürt siyasi kadrolarının öncelikleri arasında olmayan bir konuda canhıraş çalışması, sol medya ve sol partilere yakın durması yeni bir parti hazırlığının işareti olarak yorumlanıyor." ifadesini kullandı.

Övür yazısında şunları kaydetti:

HDP'li Kürt siyasi aktörlere göre, Demirtaş'ın en önemli siyasi hedefi, Erdoğan karşıtlığı. Bir HDP'li şöyle diyor:

"Demirtaş hala 'Seni başkan yaptırmayacağız' ruh hali içinde. Şöyle bir noktaya gelmiş, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' Tıpkı CHP, sol liberaller ve FETÖ gibi. Bu düşünce nedeniyle Demirtaş'ın Türk soluyla birlikte yeni bir parti kurması ihtimali var. Kurulursa kimse şaşırmasın. Bu çıkışıyla İmralı'nın seslendirdiği 'üçüncü yol' önerisine de karşı çıkmış oluyor. O bu çıkışıyla büyük kentlerden oy alabilir ama Kürtlerden ve özellikle bölgeden alamaz."

HDP'de içinde derin fay hatları var ama o fay hatlarından biri kırılsa bile hiçbiri "silahları susturacak" ve siyaseti öne alacak kadar sivil enerjiye sahip değil. O enerji sadece Diyarbakır Anaları'nda var ama ne yazık ki onu da görecek feraset sahibi siyasi aktör yok.

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