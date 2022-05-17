Sabah yazarı Övür: Bu siyasi zemine rağmen yine de Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını düşünenlerdenim

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Bu siyasi zemine rağmen yine de Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını düşünenlerdenim." düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Çünkü parti içi iki rakibi, absürt hatalar yaparken o da benzer bir hata yapmaktan geri durmadı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan bir siyasi aktör olarak, Kaftancıoğlu'nu il başkanı yaptığı yetmiyormuş gibi yargı kararından sonra onun marjinal yaklaşımlarına, kirli hakaret diline ölümüne sahip çıkarak CHP'yi o fikirlerle özdeşleştirdi. Artık CHP'de "Ermeni soykırımı" demek veya devleti "seri katil" ilan etmek sorun olmayacak. Bu yeni bir siyaset dili..." ifadesini kullandı.