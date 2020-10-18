Sabah yazarı Övür: Ayhan Bilgen'in üstü kapalı sözleri HDP içinde de tam anlaşılmadı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 6 yıl sonra başlatılan ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in partisi HDP’ye yönelik yaptığı eleştirilerin anlaşılmadığını savundu.

Övür, "Aslında Bilgen'in üstü kapalı sözleri HDP içinde de tam anlaşılmadı. Ama aynı şeyi yine gözaltına alınıp bırakılan Altan Tan için söylemek mümkün değil. Tan daha net şeyler söyledi: ‘Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude." İfadesini kullandı.

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TIKLAYIN | 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir