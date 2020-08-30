Sabah yazarı Övür: Akşener, cumhurbaşkanlığı konusunda rota değiştirmiş gibi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Halk TV'de Şirin Payzın'a katıldığı programı köşesine taşıdı. Övür, "İzleyenlerin dikkatini çekti mi bilmiyorum ama bana kalırsa İP Genel Başkanı Akşener, cumhurbaşkanlığı konusunda "rota" değiştirmiş gibi..." görüşünü savundu.

Övür, "Şu cümleyle başlayayım: 'Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım.' Doğrusu 'Ne yaparsa Türkiye'nin geleceğiyle oynamış olur?' sözünü açıklaması gerekiyor ama arkasından gelen şu tespitler aslında bir işaret veriyor ve manidar: 'Sayın Gül benim arkadaşım. Kendisiyle ilgili olumsuz bir düşüncenin sahibi değilim. Ben Sayın Gül'e herhangi bir itiraz konumunda da olmadım. 24 Haziran'da gördüğüm şey şu oldu; Sayın Gül'ü isteyen genellikle de sol liberal diyebileceğimiz bir dostlar grubu var." Gerçekten çok ilginç... İki yıl sonra 'itiraz konumunda olmadım' deme gereğini neden duydu acaba? Çünkü kamuoyu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'yle birlikte ortak aday olmasını engelleyen ismin Akşener olduğunu biliyordu. Onlarca yazı yazıldı, siyasi analiz yapıldı." ifadesini kullandı.

Övür, "Hatta Muharrem İnce kısa bir süre önce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü aday göstereceğini, CHP'den birini asla düşünmediğini söyleyip, Akşener'e övgüler düzmedi mi? 'Planı Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum ben Akşener sayesinde aday oldum.' Peki ne oldu da şimdi Akşener, 'itiraz etmedim' diyor ve 'bir grup sol liberal dostlar grubu'ndan söz ediyor? O sol liberal dostlar kim? Acaba Akşener'i onlar mı vazgeçirdi? Ya da Akşener, kendisi için yol mu arıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

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TIKLAYIN | Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım