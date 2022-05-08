Sabah yazarı Övür: Acaba Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu durduramadığı için mi böyle bir kampanyanın fitili ateşlendi?

Sabah yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna davet ettiği bazı gazeteciler üzerinden tepki görmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Acaba parti içi iktidar kavgası uzlaşmaz bir noktaya geldi ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu durduramadığı için mi böyle bir kampanyanın fitili ateşlendi?” sorusunu gündeme getirdi.

Övür, “İmamoğlu’nu linç edenler” başlıklı bugünkü yazısında şu değerlendirmede bulundu:

“BB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha ilk cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışında nasıl bir linç kampanyasıyla karşılaştığını gördü. Bu saldırılar ona ve onun gibi düşünenlere, Başkan Erdoğan'ın 20 yıldır nasıl bir azgın azınlıkla karşı karşıya kaldığını ve ağır hakaretlere uğradığını anlatmaya yeter mi bilmiyorum, ama şunu biliyorum, bu kirli zemini bizzat bugün linç edilenler ve edenler, siyaset üretmeyerek yarattı. Siyasi sorumluları da ortada duruyor: CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... İsimler değişse de zihniyet hiç değişmedi.”

Daha önce İmamoğlu’nu destekleyen isimlerin şimdi eleştirdiğine dikkati çeken Övür, “Şimdi ne oldu da linç ediliyor? Acaba parti içi iktidar kavgası uzlaşmaz bir noktaya geldi ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu durduramadığı için mi böyle bir kampanyanın fitili ateşlendi?” diye yazdı.

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