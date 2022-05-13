Sabah yazarı Övür: 72 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın, Türkiye hâlâ aynı siyasi kutuplaşma ve gerilimi yaşıyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin seçim kazanmasına değinerek, "72 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Hâlâ Türkiye aynı siyasi kutuplaşma ve gerilimi yaşıyor" düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Ne yazık ki o zihniyetin 72 yıldır hiç değişmediğini gördük. Dün Menderes'i "diktatör" ilan edip idamına giden yolu açan, Turgut Özal'ı "sivil diktatör" diye suçlayıp "Onursuzca indireceğiz" diyen zihniyet, bugün de Başkan Erdoğan'ı "diktatör" ilan edip "Yargılatacağız" diyor. 72 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Hâlâ Türkiye aynı siyasi kutuplaşma ve gerilimi yaşıyor. Muhalefet etme biçimi, kavramlar, siyasi dil hep aynı. CHP'nin 60 darbesi öncesi gündemi ile bugünkü arasında milim fark yok." ifadesini kullandı.