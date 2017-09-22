Sabah yazarı: Önüne gelenin, takıntılı olduğu kişiyi 'FETÖ'cü diye ihbar etmesini engellemeliyiz

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Bir yolunu bulmalı ve önüne gelenin takıntılı olduğu kişiyi 'O bir FETÖ'cüdür' şeklinde ihbar etmesinin artık sona ereceği düzene ulaşmalıyız" dedi.

Mehmet Barlas'ın "Türkiye'de hukuk ve siyaseti FETÖ'den artırma zamanı" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Bazıları için değişim, suçlayıcı fiillerin değişimidir. Örneğin bir dönemde sizin oy vermediğiniz parti iktidar olduysa onu "Amerikancı" diye suçlardınız.

İktidardaki partinin sözcüleri de sizi aynı şekilde suçlardı. Aslında yediden yetmişe Amerika'ya teslim olmuş bir ülkede "Amerikancı" diye suçlanmak komik olsa da, bu suçlama uzun yıllar geçerli oldu.



O bir FETÖ'cüdür

Değişimin getirdiği en yeni suçlama biçimi "O bir FETÖ'cüdür" şeklinde değil mi? Yargıyı,Emniyeti, Eğitimi, Silahlı Kuvvetleri ve Ekonomiyi ele geçirmek üzere yola çıkmış bir örgütün kendisini "Hizmet" olarak sunduğu dönemde bilinçsiz sempatizan olmamak sanki mümkünmüş gibi, önüne gelen herkesi ve kin duyduğun her kişiyi "O FETÖ'cüdür" diye suçlamanın suyuçıkmaya başladı.



Hepsi dışarıda

Oysa biliyoruz ki FETÖ imamlarının büyük çoğunluğu ya ABD'de Pensilvanya çevresinde yaşıyorlar ya da başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sığınma hakkı elde etmiş durumdalar. Bunları Türkiye'ye getirmek fiilen mümkün olmadığı için, bulundukları ülkelerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tezvirat yaparak melanetlerini icra ediyorlar.



Guantanamo hukuku mu?

Türkiye'deki FETÖ'cülere dönük yaygın soruşturma ve yargı süreci ise, Batı ülkelerinde "Türkiye'de hukuk yok" diyenlerin savlarını güçlendiriyor. Kitle halinde tutuklamalar, basın mensuplarının tutuklu yargılanmaları ve yoğun bir ihbar süreci, Türkiye'de "Guantanamohukuku"nun geçerli olduğu iddialarına katkı yapıyor. Bu arada 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü de, adeta görmezden geliniyor.



Amerika'dalar

Galiba en dramatik durumlardan biri de, Türkiye'de Adliye ve siyaset üzerindekihâkimiyetlerini yitiren FETÖ'cülerin, buna karşı Amerikan adliyesinde ve siyasetindeağırlıklarını koymalarıdır. Bu konudaki gelişmeleri hepimiz üzülerek izlemekteyiz.



İhbarlar bitmeli

Ancak sonuçta artık FETÖ Türkiye'de eski gücünü ve konumunu yitirmiş durumda. FETÖ'cülükten tutuklanan ve yargılananlar bile Fetullah Gülen'in ne kadar kötü bir adam olduğunu söylüyorlar ve "Meğer bu adamın ne mal olduğunun farkında değilmişiz" diye günah çıkartıyorlar. Yani bir yolunu bulmalı ve önüne gelenin takıntılı olduğu kişiyi "O bir FETÖ'cüdür" şeklinde ihbar etmesinin artık sona ereceği düzene ulaşmalıyız.