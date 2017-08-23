T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı: Onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var

"Kamuoyu, Erdoğan'ın doğrudan işaret ettiği karakterlerden henüz bir sinyal alamadı"

23 Ağustos 2017 16:02

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklamasıyla ilgili olarak "Düne kadar onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var" dedi.

Melih Altınok'un "Siyaset için soyunulur mu?" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başkası adına racon kesenlerin haline dön de bir bak istedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "adına racon kesen" sosyal medya karakterlerine ve köşe yazarlarına yönelik "Kesilecek bir racon varsa bizzat ben keserim" sözleri, tanımına uyan ideal bir racondu.
Zaten herkes de Cumhurbaşkanı'nın bu işi daha önce de olduğu gibi çok iyi yapacağını biliyor.
Eminim ki, pek üzerinde durulmasa da Erdoğan'ın bu sözlerinin siyasi muhatapları da vardı... Ve yine eminim ki kibri boyundan büyük olanlar dışında hepsi de mesajı almıştır.
Ancak kamuoyu, Erdoğan'ın doğrudan işaret ettiği medyadaki karakterlerden henüz bir sinyal alamadı.
Mevzuu anlamamakta ısrar edenlerin kimseye çaktırmadan dönüp şöyle bir maziye bakmalarında fayda var.
Zira düne kadar onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var.

ETİKETLER

Sabah GazetesiMelih AltınokTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24