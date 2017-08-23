Sabah yazarı: Onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklamasıyla ilgili olarak "Düne kadar onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var" dedi.

Melih Altınok'un "Siyaset için soyunulur mu?" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başkası adına racon kesenlerin haline dön de bir bak istedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "adına racon kesen" sosyal medya karakterlerine ve köşe yazarlarına yönelik "Kesilecek bir racon varsa bizzat ben keserim" sözleri, tanımına uyan ideal bir racondu.

Zaten herkes de Cumhurbaşkanı'nın bu işi daha önce de olduğu gibi çok iyi yapacağını biliyor.

Eminim ki, pek üzerinde durulmasa da Erdoğan'ın bu sözlerinin siyasi muhatapları da vardı... Ve yine eminim ki kibri boyundan büyük olanlar dışında hepsi de mesajı almıştır.

Ancak kamuoyu, Erdoğan'ın doğrudan işaret ettiği medyadaki karakterlerden henüz bir sinyal alamadı.

Mevzuu anlamamakta ısrar edenlerin kimseye çaktırmadan dönüp şöyle bir maziye bakmalarında fayda var.

Zira düne kadar onun bunun adına racon kesen kolpa delikanlıların acıklı akıbetlerinde nice dersler var.