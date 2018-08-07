Sabah yazarı: Nedim Şener dostumuzun dediği gibi...

Sabah yazarı Salih Tuna, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bahsederken, Posta yazarı Nedim Şener'in bir sözünü örnek gösterdi. Tuna, "Nedim Şener dostumuzun dediği gibi '15 Temmuz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi ardından başlayan ihraç, gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Tuna'nın "İşin gizlisi saklısı kalmadı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dış finans kaynaklarımızı kesecek adımlar malumunuz atılmaya başlandı.

Fay hatlarının kışkırtılması mı?

"Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli..." çağrısı yapan Newsweek dergisinde, Türkiye'de Kürtlerin yok edilmek istendiği, yüzbinlerce Kürtün yerlerinden edildiği, binlercesinin de öldürüldüğü yazıldı.

Nedim Şener dostumuzun dediği gibi "15 Temmuz devam ediyor!"

"Diktatör Erdoğan" mavalının tekrar ısıtılması, Evanjeliklerin "Deccal Erdoğan" propagandası ve Rahip Brunson muhabbeti hep bunun ifadesi.

Şimdiden dikkat: Mezkur fay hatlarını kaşıyacaklar!

Kimseciklerin teviline tefsirine ihtiyaç yok, artık işin gizlisi saklısı kalmadı:

ABD dımdızlak ortada.

