Sabah yazarı: Muhalefet partileri HDP'yi kendi deyimleriyle "Türkiyelileşme" siyasetine çekseler kendileri de memleket de kazanır

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, Millet İttifakı’nın farkında olmadan HDP-PKK hattının tuzağına düştüğünü belirterek, “Oysa bu muhalefet partileri tam tersi bir siyaset izleseler ve HDP'yi kendi deyimleriyle ‘Türkiyelileşme’ siyasetine çekseler kendileri de memleket de kazanır” dedi.

“Bugün eğer AK Parti o bölgede siyaset yapmasa bambaşka bir tablo ortaya çıkar”

Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 9 ilde CHP'nin oyunun yüzde 6.9, İyi Parti'nin yüzde 3.5, AKP’nin yüzde 40, MHP ise yüzde 7.10 olduğuna dikkati çeken Övür, “Anlayacağınız, bölgede Türkiye'nin çimentosu AK Parti ve Başkan Erdoğan... Bugün eğer AK Parti o bölgede siyaset yapmasa bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Benzer bir durum Doğu Anadolu için de geçerli... Ortada tek bir Türkiye partisi var. Diğerleri bölge veya iller düzeyinde varlar. Bu tabloya bakınca, uzun bir süredir dış güçlerin neden 'Erdoğan'sız bir Türkiye' istedikleri anlaşılmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı partileri HDP'ye açık bir destek verip motive etmeseler HDP içinde ciddi bir iç hesaplaşma yaşanırdı”

Övür devamında da, “Eğer bu partiler, son dönemde HDP'ye açık bir destek verip motive etmeseler, HDP içinde çok daha önce Ayhan Bilgen örneğinde görüldüğü gibi ciddi bir iç hesaplaşma yaşanırdı. Hatta bu süreç gerçekleşse Kürt siyasi aktörlerle hiçbir karşılıkları olmayan marjinal sol partilerin HDP'deki egemenliği de sonlanır” diye yazdı.

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