Sabah yazarı: Muhalefet becerebilse inanın İran’a gidip Koronavirüs’ü elleriyle getirmekte bir an bile tereddüt etmez

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Koronavirüs vakasının henüz Türkiye'de görülmemiş olması elbette motivasyonlarını biraz kırıyor. Ancak onlar felaketin köleleri. Refleksi olarak "Hepimiz öleceğiz" diye ortalıkta gezinmeye, birilerini suçlamaya, sitem etmeye, paranoyalarına ortak olmayanı iğnelemeye kodlanmışlar” düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Şimdiden sosyal medyada 'yetkililer üç beş kuruş için tedbirleri gevşek tutuyor' diye ufaktan ufaktan kaynatmaya başladılar bile. 'Kapansın el kapıları' diye mırıldanıyorlar. Kitleleri temel zaaflarından yakalayıp idare etmede uzmanlaşan ve bunun adına da muhalefet diyenler, becerebilseler, inanın İran'a gidip Koronavirüs'ü elleriyle getirmekte bir ana bile tereddüt etmezler. Sonra da gelip ellerini yıkarlar." ifadesini kullandı.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

Yine, Game of Thrones dizisinden aklımda kalan o müthiş diyalogdaki gibi söyleyeceğim:

Çünkü bunlar, küllerin prensi olacaksın deseler ülkeyi yakacak olanlardır.

Bu arada, şaka bir yana, İran sınır kapısında bir Koronavirüs eylemi yakışırdı bizimkilere. Hem böylece depremin ardından virüs protesto eden ilk aklıevveller olarak tarihe geçerlerdi.

Ama yetkililer her ihtimale karşı İran hududu başta olmak üzere sınır kapılarımızı sıkı tutmalılar. Biliyorsunuz, bu arkadaşlar normal değiller.