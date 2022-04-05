Sabah yazarı Müderrisoğlu: Türkiye'de, "enflasyonist ahlaksızlıkla" baş edilmeye çalışılıyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Türkiye'de, "enflasyonist ahlaksızlıkla" baş edilmeye çalışılıyor" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun belirgin nedenleri söz konusu. Birincisi, Türkiye Ekonomi Programına karşı bitip tükenmek bilmeyen direnç ve bu yolla iktidarı zorlama arayışı! İkincisi, hampetrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki şoke edici tırmanış. Üçüncüsü, pandemi travması ile küresel sistemik ve sıcak savaşların ülkeleri daha fazla ürün ve gıda stoklamaya teşvik etmesi. Dördüncüsü, emtia ve ara malı fiyatlarındaki artışlara eşlik eden ekstra navlun maliyetleri. Beşincisi, Türkiye'ye özgü stokçuluk, fırsatçılık ve haksız kazanç hırsı.Bugün Türkiye'de, 'enflasyonist ahlaksızlıkla' baş edilmeye çalışılıyor." düşüncesini dile getirdi.