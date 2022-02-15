Sabah yazarı Müderrisoğlu: Sınırlı ve sorumlu bir grup iş insanı dışında ekonomi programına dört elle sarılanlar hâlâ yeterli sayıda değil

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Şu 'samimiyetsiz alkışlar'Hemen ardından "Sn. Bakanım" diye yanına yaklaşma çabaları... Oysa... Sınırlı ve sorumlu bir grup iş insanı dışında ekonomi programına dört elle sarılanlar hâlâ yeterli sayıda ve etkinlikte değil." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Aksine... Özellikli toplantılarında fırsatlardan ziyade ısrarla tehditlere odaklılar. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sürdürülebilirliği için fikir üretmek, katkı sunmak bir yana fazlasıyla 'neyin olmayacağına!' kafayı takmış haldeler. Bakış açıları, 'yabancı sermaye' merkezli. Yabancıları memnun etmeye endeksli bir program yazılmazsa var olanı küçümseme, değersizleştirme hatta teklemesini bekleme eğilimindeler! Söz, yabancı sermayeden açılmışken... Ona artık 'uluslararası sermaye' deniyor. Ve belli büyüklüğü aşan yatırımlar için 'süper teşvikler' uygulanıyor. Türkiye'ye gelmek veya Türkiye'de büyümek isteyene münhasır kolaylıklar sağlanıyor. Kaldı ki eski terminoloji ile yabancı sermayeyi diline dolayanların da bundan öte mucizevi formülleri de bulunmuyor." ifadesini kullandı.