Sabah yazarı Müderrisoğlu: Piyasada, intikam ateşi ile yanıp tutuşanların sayısı az değil

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Faiz kapısı bir açıldı mı, siyaseti dize getirinceye kadar bu oyun oynanmaya devam eder. Biliyoruz ki piyasada, intikam ateşi ile yanıp tutuşanların sayısı az değil." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Türkiye Ekonomi Programı'nın karşı karşıya kaldığı güçlükler söz konusu. Bunların ağırlıklı bölümü esasen dış kaynaklı. İçeride ise direnç, algı yönetimi ve kamuoyu manipülasyonu söz konusu. 1- Enerji şoku. 2- Küresel emtia fiyatlarının artışı. 3- Lojistik maliyeti faktörü. 4- Tarım ürünlerinde ülkelerin stoka yönelmesi. 5- Rusya-Ukrayna savaşı merkezli jeopolitik belirsizlikler. Bu tablonun her bir unsuru, Türkiye'nin ekonomide makas değiştirmeye karar verdiği dönemde arka arkaya gündeme geldi." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Programı ile ilerlemek, eski programa dönmeye kıyasla halen gerekli ve zaruri durmakta. Faiz kapısı bir açıldı mı, siyaseti dize getirinceye kadar bu oyun oynanmaya devam eder. Biliyoruz ki piyasada, intikam ateşi ile yanıp tutuşanların sayısı az değil. Lakin... Seçimden sonra, "melez bir program" üzerinde düşünmekte ve orta vadeli perspektife oturtmakta fayda var. Zira AK Parti geçen yıl 20 yıl içinde takvime bağlı icraat ve uzun vadeli bakış açısını toplumun tüm kesimlerine benimsetti."