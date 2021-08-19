Sabah yazarı Müderrisoğlu: Özgürlük ve bağımsızlığın, demokrasinin ve Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyetin kıymetini bilelim

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Özgürlük ve bağımsızlığın, demokrasinin ve Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyetin kıymetini bilelim" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Artık yeni bir dünya düzeninin doğum sancılarını yaşıyoruz. Bu dünyanın stratejik dengesi Doğu Akdeniz-Orta Asya-Uzakdoğu ekseninde kurulacak. Bu coğrafyalarda sözü ve ağırlığı olmayan ülkeler, küresel ligde bir alt kümede kalacak. Yani, Türkiye'nin milenyumdaki konumlanması, içe kapanmasına, siyasetin kısır döngüsünde zaman kaybetmesine asla tahammülü olmadığına işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim, Taliban realitesi üzerinden dünyanın gözü önünde yaşananlara, emperyalizmle iş birliği yapanların akıbetine ve Türkiye'nin eşsiz kazanımlarına... Özgürlük ve bağımsızlığın, demokrasinin ve Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyetin kıymetini bilelim. Unutmayalım! Emperyalizm sadece vaadeder, kullanır, karıştırır, işi bitince ortada bırakır, çeker gider.

Zayıflarsan özgür olamaz, hakiki manada bağımsız kalamazsın. Türkiye, bu coğrafyada güçlü olmak, birlik ve beraberliğini korumak zorundadır. Görünür gelecekte... Taliban profili ve İslam'ı yorumlayış biçimi, emin olun Türkiye'nin önemini ve değerini çok daha artıracaktır. Taliban'ın varlığını görerek, ulusal çıkarlar doğrultusunda diyalog kurmakla, Taliban'ı kabul etmek, yani içselleştirmek arasında dağlar kadar fark vardır. Reel politiği okuyarak Afganistan'da pozisyon alma niyeti üzerinden iktidara dönük kontratakta bulunmak beyhude gayrettir."