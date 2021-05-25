Sabah yazarı Müderrisoğlu'nden Sedat Peker videoları yorumu: Amacı ve hedefi zamanla sapabilir; çare hukuk devletinin kurum ve kurallarını işletmek

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak, "Video programı başladı mı, nerede duracağı belli olmayacağı gibi amacı ve hedefi de zamanla sapabilir. 'Gerçeklik algısı' üzerine bina edilen bu tarz yayınlara, değişik çevreler de spekülatif bilgiler aktararak öngörülemezlik tablosunu, siyasal psikoza çevirmeyi isteyebilir. O halde çare... Hukuk devletinin kurum ve kurallarını işletmek. İtibar suikastine geçit vermemek. Kadro ve program reformuna dayalı ajandayı canlı tutmak ve sonuna kadar hakikati anlatmak, anlatmak, anlatmak..." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "7.'si yayınlanan video mesajlarda, iddia sahibi yanında sisli havadan medet uman paydaşlara da dikkat etmek zorundayız. Zira, sadece at izinin it izine karışmasından değil, bir sürü izin birbirine karışmasından bahsetmek durumunda kalırız. Bu da hem siyaseti hem de toplumu paralize edebilir! FETÖ'cülerin kaldırdığı toza, AK Parti'den düşen yaprakların çıtırtısına, dahili ve harici nefret üretim merkezlerine ve müzmin muhaliflerin yürüttüğü kampanyaya da bakarsak neyin ne olduğunu biraz daha rafine edebiliriz" dedi.

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