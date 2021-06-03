Sabah yazarı Müderrisoğlu: "Nasılsa Erdoğan var, son düzlükte bizim adımıza da yarışı kazanır" rahatlığına bel bağlanmamalı

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Eskisi gibi "Nasılsa Erdoğan var. Alana çıkar, son düzlükte bizim adımıza da yarışı kazanır" rahatlığına bel bağlanmamalı" dedi.

Müderrisoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sanal alemde koparılan fırtına, ülkenin tek gerçeği olarak sunulabiliyor. Evet, tüm toplumlar, asimetrik bilgi bombardımanı altında. Ve enformatik cehaletin esiri de olabilmekte. Özellikle gençler... Heyecanlarıyla, sorgulamalarıyla ana hedefler arasında!

İşte bu nedenle...

"Toplumun her ferdine, zamana ve zemine göre... Durup dinlenmeden doğruları anlatmak, aynı zamanda güncel yakınmalarını dinlemek ve çözümün doğru adresini göstermek gerekiyor. Sanırım, siyasetin yeni normali de bu olacak.

Ve nihayet en mühimi...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Tamam, 20 yıldır her hal ve şart altında, büyük kırılma anlarında siyasal mimarisini ve devleti ayakta tutmayı başardı. Ama eskisi gibi "Nasılsa Erdoğan var. Alana çıkar, son düzlükte bizim adımıza da yarışı kazanır" rahatlığına bel bağlanmamalı. O, üstüne düşeni, milletiyle bütünleşerek sonuca ulaştırır da... Eldeki veriler, Türkiye'nin, bir erken seçime gitmeyeceğini ama "erkenden seçim atmosferine sokularak" hayli yüksek tansiyonlu süreçlere sürüklenebileceğine işaret ediyor. Dileriz böyle olmaz. Fakat ihtiyatı elden bırakmadan, kapsayıcı politikaları uygulamaya taşımakta, aşılamanın da avantajı ile yine, yeniden halkla iç içe olmakta sonsuz fayda var.

Ya biz milli çıkarlarımıza dayalı oyunumuzu oynayacağız ya da birilerinin gazına getirilenlerimiz ise dışarıda pişirilen oyunun içerideki figüranlarına dönüşecekler. Aman dikkat!"