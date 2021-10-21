Sabah yazarı Müderrisoğlu: Kavala ve Demirtaş ilgili yargılamayı neticelendirme gereği de aşikâr

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 1451 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin olarak, "Kavala ve Demirtaş ilgili yargılamayı neticelendirme gereği de aşikâr" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu yazısında, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş, bir madalyonun iki yüzü gibidir. Gezi, 6-8 Ekim kalkışmaları ile 15 Temmuz darbe girişiminin kesişim kümesinde görülmeleri sürpriz değildir. Lakin... Bilhassa, Kavala bağlamında kuşkuyu aşan daha güçlü delillendirme ihtiyacı dile getirilmektedir. Ve tabii ki her iki isimle ilgili yargılamayı neticelendirme gereği de aşikârdır." ifadesini kullandı.