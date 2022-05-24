Sabah yazarı Müderrisoğlu: Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını bile şoke eden yüksek enflasyonu anlatmak gerekiyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Elbette, hayat pahalılığına ilişkin veriler ortada. Bu sorun bizde olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde de yaşanıyor. Evet, gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını bile şoke eden yüksek enflasyonu anlatmak gerekiyor. Lakin satın alma gücü farklılığı nedeniyle Türkiye'de doğrudan hissedilen fiyat artışlarını ilk günkü ciddiyetle ele almayı sürdürmek gerekiyor. Dünyanın enflasyonu, Türkiye için gösterge olsa da buradaki ağrıyı dindirmeye yetmiyor. Ama vatandaşın değerlendirmesinde orantısız tepkiselliğin azalmasına vesile olabiliyor." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Meseleye, piyasalar ve özel sektör açısından bakıldığında ise bilhassa son dönemde tırmanan bir trendin üzerinde özenle durulması önem taşıyor. Ekonomiye dair algıyı etkileyebilen bazı iş dünyası örgütlerinin, "Ankara'nın açıklamaları ile bağımızı koparıyoruz. Biz artık kendi hesabımızı yapıyor, bildiğimiz gibi ilerliyoruz" dediğini duyuyoruz. Gerek reel sektörün gerekse finansal piyasaların, ekonomik programın temel mantığını reddederek kendi mikro ajandalarını esas almaları, topluma çelişkili sinyal vermeleri başlı başına soruna dönüşebilir. Tabii ki firma bazında risk analizleri, gelecek tahminleri yapılacaktır. Prensip olarak, her bir üretici ve yatırımcının binlerce ayrı unsura dayalı tahmin ve projeksiyonu, nihai aşamada piyasanın ortalamasını beraberinde getirir. Ancak tüm bu hesaplar, siyasi perspektifteki derinlikten ve siyasetin tercihlerinden bir şekilde etkilenmek veya istifade etmek durumundadır. Aksi taktirde, bambaşka senaryoya hazırlıktan bahsedilir. O halde de "vantrolog aktörlerin" hakiki söz ve tavırları er ya da geç kendini belli eder!" düşüncesini dile getirdi.