Sabah yazarı Müderrisoğlu: Enflasyonun tek haneye çekilmesi ilave çaba ve hatta tedbir gerektiriyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, dün açıklanan yıllık yüzde 36,1'lik enflasyon artışına değinerek, söz konusu artışta maliyet enflasyonun ağır bastığını ifade etti. Müderrisoğlu, enflasyonun çok hassas bir konu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Enflasyon çok hassas bir konu. Fiyat ayarlaması yapabilen işletmeler bir şekilde kendini korumaya alabiliyor. Peki ya dar ve sabit gelirliler? İşte onlar için de Hükümet, asgari ücretten memur maaşına, emekli aylığından yaşlılık ve engelli bakımı ödemelerine kadar tüm sosyal harcamaları, refah payı da içerecek şekilde düzenlemeyi esas alıyor. Lakin… Enflasyonun hızla tek haneli patikaya doğru çekilmesi ve fiyat yapışkanlığının kırılması ilave çaba ve hatta tedbir gerektiriyor.

Bundan sonrasında idari, mali ve sosyal reçeteler art arda açılarak, gerek gönüllü katılım gerekse piyasa denetimlerinin caydırıcılığından istifade ile kısa vadede enflasyona odaklanmak aciliyet taşıyor.

Zira... Yatırım yapılabilir seviyede faiz, artan üretim, tempolu ihracat, ithal ikameci güncel yaklaşımlar ve haliyle cari fazla performansı, enflasyonu orta-uzun vadede kalıcı olarak düşürmenin ana yolu olarak görünüyor."

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