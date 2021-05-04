Sabah yazarı Müderrisoğlu: CHP, "yönetemiyorlar" mesajını, sistematik biçimde kamuoyunun bilinçaltına yerleştirmeyi deniyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Muhalefeti yönlendiren aklın, değişik konu başlıklarında yürüttüğü kampanyada yeni bir faza geçilmekte olduğu anlaşılıyor. Bu faaliyetin bir yandan AK Parti'yi ve hükümeti hedef alan, diğer yandan da 'dostlarımız' dedikleri çevreleri kuşatan yönleri söz konusu..." diyerek, CHP'nin 'yönetemiyorlar' mesajını, sistematik biçimde kamuoyunun bilinçaltına yerleştirmeyi denediğini savundu.

Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili oluşturmaya çalıştıkları algı, 'ülke yönetilemiyor' iddiası üzerinde şekilleniyor. Gerek CHP sözcüleri gerekse sosyal medyadaki figürleri, değindikleri mesele ne olursa olsun, araya bir cümle sıkıştırıveriyor. 'Yönetemiyorlar' mesajını, sistematik biçimde kamuoyunun bilinçaltına yerleştirmeyi deniyorlar. Bu stratejinin deşifre edilmesi kadar dikkatlerden kaçmaması gereken iki yönü daha bulunuyor" dedi.

Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"Birincisi, müzmin AK Parti karşıtlarının son dönemde iyice motive olmaları. Ve maalesef AK Parti'den kopan Deva ve Gelecek partilerindeki kimi organize isimlerle söylem, hatta maksat birliği içine girmeleri. AK Parti nefreti ile malûl malum sorunlu odakların, güya AK Parti sorgulaması yapan eski kadrolarla aynı düzlemde buluşması hakikaten ibretlik. Zira amaca ulaşmak için her aracı meşru gören o zihniyet, köprüyü geçtikten sonra ne Ali tanır ne de Ahmet!

İkincisi ve daha mühimi ise bürokrasiyle ilgili. Madalyonun bir yüzünde maalesef kifayetsizlik ve devlet hafızasından kopukluk yer alıyor. Buradaki tecrübe açığı, yasayla yapılacak düzenlemeyi kararnameyle yapılabilir sanıyor veya yasa çıkarılmasını çözüm olarak görürken, uygulamayı ve mesela piyasa dinamiklerini yeterince hesaba katmıyor. Haliyle devletin tepesini ya eksik bilgilendiriyor ya da yanlış yönlendiriyor. (Bkz. Emekli ikramiyesi veya çek düzenlemesi) Madalyonun diğer yüzünde ise bilgi, belge yedeklediği ve servise koyduğu izlenimi veren bürokratlar konuşlanıyor. Sebebi ne olursa olsun... Bürokrat ve teknokratlar, görev gereği sahip olduğu devlet bilgilerini şu ya da bu şekilde kullanmaya başladı mı bu durum domino etkisi yaratır. At izi, it izine karışır! Ve mutlaka üzerinde durulmayı gerektirir!"