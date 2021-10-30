Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bazı meslek örgütleri, kapalı devre toplantılarında bulaşıcı karamsarlık pompalıyor, "Ankara'ya bakmıyoruz bile" diyecek kadar ileri gidiyorlar

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, ekonomide yaşanan sorunların “daha çok küresel pandemi şokuyla bağlantılı” olduğu görüşünü dile getirdiği bugünkü yazısında, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önceki gün açıkladığı, yılın 4. Enflasyon Raporu’nun parasigma değişikliği içerdiğine işaret etti.

“Para politikasına ve hatta makro ekonomik göstergelere ilişkin yeni yaklaşımla karşı karşıya olduğumuza göre, haliyle piyasa yapıcısı rolündeki ana aktörlerden neler beklenebileceği de sorgulanmaya başlandı” diyen Müderrisoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Kabul, toplumun farklı kesimleri; fiyatlar genel seviyesindeki eğilimden, kur oynaklığından, ürün arzı ve tedarik sorunlarından, yüksek faizlerden değişik derecelerde ve olumsuz etkileniyorlar. Doğru... Kendi ölçeklerinde fedakarlık da yapıyorlar. Ama görüyoruz ki özellikle bazı meslek örgütleri, kapalı devre toplantılarında sadece yakınıyorlar. Bulaşıcı karamsarlık pompalıyor, ‘Ankara'ya bakmıyoruz bile’ diyecek kadar ileri gidiyorlar. Oysa canlı piyasa, veriler kadar ‘moralle’, yaygın tabiriyle ‘psikolojik faktörlerle’ de işliyor.”

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