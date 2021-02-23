Sabah yazarı Müderrisoğlu:  AK Parti'de ve bürokraside, Albayrak'ın kilit rolünün değerini ifade edenlere daha sık rastlanması dikkate değer!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP'nin "Damat Nerede?" kampanyasını yorumladı. Müderrisoğlu, "Bugün Ankara'da, AK Parti'de ve bürokraside, sistemin işlerliği noktasında Albayrak'ın kilit rolünün değerini ifade edenlere daha sık rastlanması da bence fazlasıyla dikkate değer!" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Berat Bey iddiası olan, idealist bir isim. Yerleşik kalıpların üstüne üstüne gidiyordu. Müesses piyasa nizamına şirin görünme kaygısı gütmüyordu. 'Yerli ve milli ekonomi' diyordu. İnandığı doğrultuda yetkisini sonuna kadar kullanıyor, yüreğindeki Türkiye tasavvurunun peşinde koşuyordu Damat olması, siyasetten çok öncesine uzandığı ve yıllar sonrasına dair bugünkü iktidar tablosu öngörülemeyeceği için bu noktada da söylenecek bir söz kalmıyor aslında. Tabii maksat, sözde muhalefet etme adına kişisel yıpratma kini değilse. Yakından tanıyanlar, Berat Bey'e derdini anlatıp da şu veya bu şekilde sorunu çözüme ulaşmamış tek garibanı söyleyemez. Sessiz ve derinden, "kimsesizlerin kimsesi" olmayı tercih etti." ifadesini kullandı.

Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesi Albayrak'ın ilk gün istifasını duyurmezken, "görevden af talebinin kabul edildiğini" daha sonra duyurmuş, Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı açıklamaya da haberde yer vermemişti.