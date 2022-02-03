Sabah yazarı Müderrisoğlu: Abdulhamit Gül; sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Adalet Bakanlığı 'görevinden affını' isteyen Abdulhamit Gül'e ilişkin olarak, "Abdulhamit Gül; sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu yazısında, "O, onu der', 'bu, bunu' demiştir. Siyasetin doğasında... İnsan ilişkilerine, hırslara, duygulara ve gerçekliklere ilişkin çok ama çok derinlikli yönler vardır. Bunların çoğu zamanla unutulur veya kişisel sınırlar içinde kalır. Ancak...İcraat döneminde yapılanlar ve uzun vadeli tesirleridir esas olan... Abdulhamit Gül; sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı. 'Yargıya güvensizliğin' her fırsatta ve sertçe dile getirildiği ortamda, eleştirileri göğüslerken sükûnetini korumaya gayret etti. Kanımca bu sayede, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' güncellendi ve ardı ardına yargı paketleri açıldı. 'İnsan Hakları Eylem Planı' yeniden ülkenin gündemine taşındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin dayanağı olan 'Anayasa Paketi'nin yazımına büyük emek verildi. Ve bu süreçte... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti kuruluş çizgisini gözetti. 4.5 yılın sonunda parti disiplini içinde bayrağı devretti." ifadesini kullandı.