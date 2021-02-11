T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı Müderrisoğlu: 2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek

11 Şubat 2021 11:34

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek" görüşünü savundu. 

Müderrisoğlu yazısında, "İnce'nin başlattığı hareketin, 'güdümlü olduğu' veya Millet İttifakı için 'bir bölen rolü oynayacağı' iddiası, dostları (!) ile iktidar olmayı uman CHP genel merkezindeki aktörler tarafından kampanyaya dönüştürüldü bile. CHP politbürosu ne derse desin... Gayet iyi biliyorlar ki yüzde 50+1 gerektiren cumhurbaşkanı seçimi ve ittifak modelleri, Muharrem İnce'ye kazanacağı siyasi tabanın da ötesinde siyasal pazarlık gücü verecek." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Yani...2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek. Bu da demek oluyor ki... CHP ve kompleks dostları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı. 

Sabah Gazetesi Ankara TemsilcisiOkan MüderrisoğluCumhur İttifakıMuharrem İnceadaycumhurbaşkanıaday
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24