Sabah yazarı Müderrisoğlu: 2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "İnce'nin başlattığı hareketin, 'güdümlü olduğu' veya Millet İttifakı için 'bir bölen rolü oynayacağı' iddiası, dostları (!) ile iktidar olmayı uman CHP genel merkezindeki aktörler tarafından kampanyaya dönüştürüldü bile. CHP politbürosu ne derse desin... Gayet iyi biliyorlar ki yüzde 50+1 gerektiren cumhurbaşkanı seçimi ve ittifak modelleri, Muharrem İnce'ye kazanacağı siyasi tabanın da ötesinde siyasal pazarlık gücü verecek." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Yani...2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek. Bu da demek oluyor ki... CHP ve kompleks dostları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı.