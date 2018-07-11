Sabah yazarı: Mehmet Şimşek'in eskiden çalıştığı şirket, borsanın tamamını etkiledi

Sabah yazarı Dilek Güngör, AKP hükümetlerinde ekonomi ve maliye politikalarında söz sahibi olan, açıklanan son kabinede yer almayan Mehmet Şimşek hakkında bir iddia ortaya attı. Güngör, "Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yaptı. Yapılan işlemler borsanın tamamını etkiledi" diyerek, Şimşek'in Merrill Lynch'in eski çalışanı olduğunu hatırlattı.

Güngör'ün "Piyasalarda algı operasyonunu kim yapıyor" başlığıyla (11 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün yaşanan satışların arkasında kim ya da kimler var? Merak edip baktım. Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yapmış. Elbette banka birilerinin portföyünü satıyor. Onu biliyoruz da borsanın lokomotif kağıdında bu işlemlerin yapılmasına ne diyelim? Malum, Garanti borsanın lokomotif hisselerinden... O hissede yapılan işlemler borsanın tamamını etkiliyor. Bu arada şeytanın avukatlığını yaptığımı sanmayın. Fakat Merrill Lynch'in Mehmet Şimşek'in eski çalıştığı yer olması acaba sadece bir tesadüf mü?

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