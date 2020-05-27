Sabah yazarı Mehmet Barlas: Koronavirüs önlemlerinde ölçü biraz kaçtı; normalleşme döneminde yönetim daha anlayışlı davranmalı

Sabah yazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs salgınında yönetimin aldığı önlemlerde ölçünün biraz kaçtığını ifade ederek, "Şimdi normalleşme sürecine geçilirken yönetimin daha anlayışlı davranması gerekiyor" önerisinde bulundu.

Barlas bugünkü köşe yazısında Covid-19 salgınına karşı Türkiye’nin de bütün diğer ülkeler gibi aklın ve bilimin gerekliliklerine uyduğunu ifade ederek “Açıkçası evde kalma zorunluluklarında ölçü biraz kaçsa ve özellikle 65 yaş üzerindeki insanlara karşı insafsızca davranılsa da, hepimiz yönetimin salgınla mücadelesine maddi ve manevi destek verdik. Yasakları yok sayanlar bir avuç marjinal ve maganda kesimden öteye geçmedi” dedi.

Yönetimi normalleşme sürecinde daha anlyışlı davranmaya davet eden Barlas, "Özellikle polis ve tüm güvenlik güçleri, tatil yapacak olan kitlelere karşı anlayışlı davranmalıdırlar. Birlikte olmaya hasret kalmış insanlara karşı ölçüsüz şiddet kullanılması artık gündem dışı olmalıdır. Bu söylediklerimiz genel beklentidir" ifadelerini kullandı.

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