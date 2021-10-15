Sabah yazarı Mehmet Barlas: Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz

Sabah yazarı Mehmet Barlas, yaşanan hayat pahalılığına karşın kaleme aldığı “Türkiye’nin kıymetini bilelim” başlıklı bugünkü yazısında, “Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz” dedi.

“Türk seçmenleri olarak yaşadığımız çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmemiz gerekiyor” diyen Barlas, “Örneğin, hayat pahalılığı... Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sağlık sisteminin örnek ülkelerden biri olduğunu da söyleyen Barlas, devamında şunları kaydetti:

“Ama en gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyordu. Ayrıca Türkiye'nin hedef olduğu saldırılar, dünyanın pek az ülkesi için söz konusu. Türkiye, insanların refahı için harcanması gereken paranın önemli bölümünü askeri harcamalara ayırıyor. Şu anda yurtdışında 44 bin askerimiz var. Ayrıca 84 milyon nüfuslu Türkiye, 5 milyon göçmeni konuk ediyor, onlara iş buluyor, okul buluyor, hastane buluyor.”

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