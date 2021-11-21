Sabah yazarı: Kur ve enflasyon cephelerinde beklentilerin kötüleştiği ve piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda kısa vadede faizler düşse bile reel sektör yatırım yapmaya yanaşmayabilir

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Kur ve enflasyon cephelerinde beklentilerin kötüleştiği ve piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda kısa vadede faizler düşse bile reel sektör yatırım yapmaya yanaşmayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Gür yazısında, "Küresel koşulların bozulduğu ve içeride enflasyonun arttığı bir ortamda son birkaç aydır politika faizini kademeli olarak aşağıya çekiyoruz. Politika faizinde değişikliğe giderek kısa vadeli kredi faizlerini birkaç puan aşağıya indirmek mümkün. Zaten kamu bankaları da hemen kredi faizlerini düşürdü. Kredi faizlerinin düşmesi her koşulda yatırımları tetikler mi? Yatırımların tek belirleyici unsuru faiz değildir. Beklentiler ve öngörülebilirlik gibi faktörlerin yatırımlar üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen bir gerçek. Kur ve enflasyon cephelerinde beklentilerin kötüleştiği ve piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda kısa vadede faizler düşse bile reel sektör yatırım yapmaya yanaşmayabilir. Hatta mevcut koşullar reel sektörün stok yönetimi ve fiyatlama davranışlarını olumsuz etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faiz belasına bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamazı. Biz faize milletimizi kesinlikle ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hâlâ kalkıp da bu yolda, mücadelede beraber yürüdüğümüz yolda faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam olamam" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, faizlerin indirilmesine karşın yatırım yapılmadığını belirterek, "Biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun, niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum, ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı vs. ondan sonra yüksek faizden söz ediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyrun size kredi, hadi alın krediyi yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamları? Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış, istediğiniz kadar sallayın tutmaz." görüşünü savunmuştu.