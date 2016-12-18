Sabah yazarı: KOSGEB dâhil ekonomi bürokrasisinde yeni bir FETÖ atağı mı söz konusu?

Sabah gazetesinin ekonomi müdürü Şeref Oğuz, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbir paketinin aradından bazı kurumların pasif davrandığını öne sürerek, Acaba bürokraside hâlâ koltuğunu koruyan, gizlenmiş FETÖ'cüler, ekonomiye yönelik tedbirler yürümesin diye, 'işlemleri ağırlaştırın, elinizden geldiğince durdurun' talimatı mı almıştır? KOSGEB dâhil ekonomi bürokrasisinde yeni bir FETÖ atağı mı söz konusudur?" sorusunu yöneltti.

Oğuz'un Sabah'ta "Bürokraside FETÖ freni mi?" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Çok boyutlu savaşta terörden ekonomiye dek her alanda topyekûn mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seferberlik çağrısı" boşuna değil. Beşiktaş, Kayseri… Teröristler boş durmuyor. Büyük devlet olarak Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan, etrafındaki batan ülkelerin cankurtaran filikası olmayı sürdürüyor; Halep'te dünyaya insanlık dersi veriyor.

Gel gör ki 15 Temmuz'da tepelediğimiz işgalci haydutların yurtdışındaki militanlarıTürkiye'nin itibarına yönelik operasyonları sürdürüyor, ekonomide işlerin yolundagitmediği algısını yaymaya çalışıyor. Hükümetin küresel durgunluğa karşı verdiği tepki; Başbakan'ın bizzat açıkladığı ekonomik tedbirler paketi oldu.

Ancak bir sorun var; bürokrasi… Ordusuyla, milletiyle topyekûn savaştayken ne yazık ki her kesim bu mücadeleye farklı boyutlarda iştirak ediyor. Kimi canla başla çalışıyor, kimi özel sektör örneğindeki gibi seyrediyor kimi de ne yazık ki bilerek, bilmeyerek ihanet içinde…

Benim dikkatimi çeken, bürokrasinin bu tedbirler paketine verdiği tepkidir. Misal KOBİ'lerin finansmana erişiminde hayati öneme sahip olan 50 bin liralık kredi desteğine yoğun ilgiye rağmen KOSGEB'in buna hazır olmaması gibi… KOSGEB Başkanı Recep Biçer bu durumu; kayıt ve bilgi güncellemesi sırasında aynı anda on binlerce KOBİ'nin sisteme girişine bağlıyor.

Söz konusu olan, 50 bin lira üst limitli, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitlerle ödemeli, toplam 36 ay vadeli kredi desteğidir. Başbakan, bu sayede işletmelerin önünün açılacağından bahsetmişti ancak uygulamada ya kasıt veya en iyimser tahminle tedbirsizlik yüzünden işler yürümüyor.

KOSGEB Başkanı; "Hiçbir KOBİ'miz kaygı duymasın, 19 Aralık'ta kayıtlar başlayacak, kredi onay sürecinde öncelik olmayacak" diyor. Peki, böylesine hayati konuda daha tedbirli davranmak mümkün değil miydi? Milyonlarca insanın gün boyu girdiği haber sitelerindeveya benzeri web tabanlı çözümlerde böylesi sorunlar yaşanmaz iken KOSGEB'de neden işler aksar?

Başbakan'ın işi tedbir geliştirmek… KOBİ'lere krediyi Başbakanlık makamında elden verecek hali yok. Bunu, bürokrasiyle ve bu amaçla kurduğumuz kurumlar sağlayacak. Topyekûn mücadelede bürokrasiye düşen; işini hakkıyla yapması, süreçleri durdurmak değil, aksine hızlandırmasıdır.

Aksi halde; "birilerine imtiyaz mı tanınıyor? İhtiyacı olan KOBİ'ler değil, hatırlılara gidecek kredi" gibi son derece yakışıksız söylentiler ortalığı kaplıyor. Burada ben daha da derin bir kaygıdan söz edeceğim.

O da şudur; acaba bürokraside hala koltuğunu koruyan, gizlenmiş FETÖ'cüler, ekonomiye yönelik tedbirler yürümesin diye, "işlemleri ağırlaştırın, elinizden geldiğince durdurun" talimatı mı almıştır? KOSGEB dâhil ekonomi bürokrasisinde yeni bir FETÖ atağı mı söz konusudur? Takibimiz sürecek.