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Sabah yazarı: Köprü, otoyollar ve havalimanlarının da Varlık Fonu'na devredilmesi planlanıyor

"Paketin içine İstanbul'un yeni havalimanının da girdiğini düşünsenize..."

22 Şubat 2017 14:47

Sabah yazarı Dilek Güngör, tartışma konusu olan birçok devlet kurumunun devredildiği Varlık Fonu'na "kısa süre içinde köprü ve otoyollar ile havalimanlarının da devrinin planlanlandığını" yazdı. "Paketin içine İstanbul'un yeni havalimanının da girdiğini düşünsenize" diyen Güngör, "Buradan devletin kasasına yılda 3.5, 25 yılda 90 milyar TL gireceği varsaydığımızda fonun portföyünü hayal bile edemeyecek noktaya gelebiliriz" görüşünü dile getirdi.

Güngör'ün Sabah'ta "Havalimanları Varlık Fonu'na devredilebilir" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Büyüklüğü 100 milyar TL'yi bulan Türkiye Varlık Fonu'nun büyütülmesi konusuna bugün de devam edeceğim.
Duyduğuma göre, kısa süre içinde köprü ve otoyollar ile havalimanlarının da fona devri planlanıyormuş.

Fonun aktifinin 600 milyar TL'ye çıkarılması isteniyorsa bu mantıklı bir hamle olur. Zira iki alan da para basıyor.

Düşünün, köprü ve otoyollardan 2016'da elde edilen gelir 1.2 milyar TL. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 55 tane havalimanından gelen kira geliri milyarı buluyor. Paketin içine İstanbul'un yeni havalimanının da girdiğini düşünsenize...

Buradan devletin kasasına yılda 3.5, 25 yılda 90 milyar TL gireceği varsaydığımızda fonun portföyünü hayal bile edemeyecek noktaya gelebiliriz.

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